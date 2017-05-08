В Молдове похолодает: как гипертоникам пережить резкую смену погоды

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Сегодня в Молдове резко похолодает (резко, естественно, по сравнению со вчерашним днем), также синоптики прогнозируют дожди и грозы на территории всей страны. Днем в Кишиневе температура воздуха составит + 18+ 19 С, а ночью +10 +11 С.

Ветер будет северный со скоростью 3−8 м/с, передает Sputnik Молдова.

На севере Молдовы температура воздуха ночью составит +7 +10, днем +17 +18 градусов.

На юге Молдовы — ночью +10 +11 градусов, днем +19 +20 градусов.

В связи с переменами погоды, как правило, ухудшается состояние людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (стенокардия, ишемия). Если же здоровье и сердце в норме, как правило, перемены погоды не ощущаются. Но могут появляться головные боли или апатия. Специалисты рекомендуют: в дни, когда резко меняется температура или атмосферное давление, сердечникам следует избегать физических и эмоциональных нагрузок.

Врачи и психологи, давая рекомендации тем, кто страдает метеозависимостью, отмечают: такие люди, как правило, здоровы. Однако следует прислушиваться к организму, чтобы побороть вялость, общую слабость, нарушение концентрации и внимания.