Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Еще одна страна СНГ заявила об отказе от акции "Бессмертный полк"
46-летняя Наоми Кэмпбелл заявила о намерении стать мамой
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
СМИ: Волочкова разделась, прикрылась любимым котом
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Бал Met Gala 2017
11Подготовка техники к Параду Победы
11:12 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове похолодает: как гипертоникам пережить резкую смену погоды

Синоптики прогнозируют на сегодняшний день грозовые дожди и резкое похолодание: собираясь на улицу, не забудьте зонтики, теплую одежду и непромокаемую обувь; также публикуем советы — как пережить перепады температур и атмосферного давления людям с метеозависимостью.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Сегодня в Молдове резко похолодает (резко, естественно, по сравнению со вчерашним днем), также синоптики прогнозируют дожди и грозы на территории всей страны. Днем в Кишиневе температура воздуха составит + 18+ 19 С, а ночью +10 +11 С.

Читайте также
8 мая в Молдове ожидаются грозовые дожди

Ветер будет северный со скоростью 3−8 м/с, передает Sputnik Молдова.

На севере Молдовы температура воздуха ночью составит +7 +10, днем +17 +18 градусов.

На юге Молдовы — ночью +10 +11 градусов, днем +19 +20 градусов.

В связи с переменами погоды, как правило, ухудшается состояние людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (стенокардия, ишемия). Если же здоровье и сердце в норме, как правило, перемены погоды не ощущаются. Но могут появляться головные боли или апатия. Специалисты рекомендуют: в дни, когда резко меняется температура или атмосферное давление, сердечникам следует избегать физических и эмоциональных нагрузок.

Врачи и психологи, давая рекомендации тем, кто страдает метеозависимостью, отмечают: такие люди, как правило, здоровы. Однако следует прислушиваться к организму, чтобы побороть вялость, общую слабость, нарушение концентрации и внимания.

Если погода вгоняет в депрессию, измените дизайн окружающего пространства, в котором приходится жить и работать. Если день проходит в разъездах, сделайте передышку. Важно научиться получать удовольствие от вида за окном. Если настроение на нуле, позвоните друзьям — новая информация от тех, кого уже давно не видели, отвлечет от погоды. Сделайте что-то приятное для близких.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
малооблачно
+10°
малооблачно
758 мм рт. ст.
нормальное
57 %
повышенная
4 м/с
слабый ветер
Специалисты предупреждают: в Молдове начинается сезон комаров и клещей
МВД Франции опубликовало окончательные результаты выборов
Пентагон одобрил выделение 8 млрд на военное присутствие в Азии
Россияне сыграют с немцами накануне Дня Победы на ЧМ по хоккею
Путин навестил своего бывшего руководителя из ГДР
СМИ узнали о связях компаний из Китая и КНДР в обход санкций
Экс-капитан «Спартака» озвучил факторы чемпионства клуба
Губернатор Техаса запретил в штате «города-убежища» для беженцев
Спорт
Шестнадцать лет спустя: ФК «Спартак» выиграл ЧР в 10-й раз Предыдущий успех «красно-белых» в первенстве страны датирован 2001 годом — два чемпионских титула разделили между собой почти 16 лет
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь