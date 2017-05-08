На Кубани до конца мая проводят исторические реконструкции боев

Посвящено оно 72-й годовщине освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков.

Подобная реконструкция событий уже прошла в Динском районе. Среди зрителей был и Вениамин Кондратьев с семьей. Среди почетных гостей были ветераны войны и труженики тыла. Им показали инсценировку боя, в том числе рукопашного, операцию по минированию и взрыву моста, масштабные атаки, наступления и победу советских солдат.