На Кубани до конца мая проводят исторические реконструкции боев
В Краснодарском крае до конца месяца в разных городах и районах региона собираются проводить патриотическое мероприятие под названием «На полях сражений Великой Отечественной войны».
В Краснодарском крае до конца месяца в разных городах и районах региона собираются проводить патриотическое мероприятие под названием «На полях сражений Великой Отечественной войны».
Посвящено оно 72-й годовщине освобождения нашей страны от
Подобная реконструкция событий уже прошла в Динском районе. Среди зрителей был и Вениамин Кондратьев с семьей. Среди почетных гостей были ветераны войны и труженики тыла. Им показали инсценировку боя, в том числе рукопашного, операцию по минированию и взрыву моста, масштабные атаки, наступления и победу советских солдат.
В мероприятии участвовали члены патриотических клубов. Они использовали историческую военную технику — пушки, минометы, мотоциклы и различное оружие, сообщили ГТРК «Кубань» в