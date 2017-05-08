В Одессе демонтировали памятный знак маршалу Жукову
7 мая в Одессе по требованию местных активистов был демонтирован памятный знак маршалу СССР Георгию Жукову.
7 мая в Одессе по требованию местных активистов был демонтирован памятный знак маршалу СССР Георгию Жукову.
Об этом сообщает Радио Свобода. Представители запрещенной в Украине компартии установили накануне на проспекте Небесной сотни памятный знак в виде камня.
На мраморном изваянии было написано
Одесские активисты усмотрели в этом нарушение законодательства Украины, поэтому потребовали от властей убрать камень. На месте установки произошла непродолжительная перепалка между ними и одесской полицией, после чего прибыла коммунальная служба, которая изъяла памятный знак.