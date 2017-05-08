Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
"Сармат" не даст США выиграть войну с РФ - СМИ
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Бал Met Gala 2017
11Подготовка техники к Параду Победы
10:41 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Одессе демонтировали памятный знак маршалу Жукову

7 мая в Одессе по требованию местных активистов был демонтирован памятный знак маршалу СССР Георгию Жукову.

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом сообщает Радио Свобода. Представители запрещенной в Украине компартии установили накануне на проспекте Небесной сотни памятный знак в виде камня.

На мраморном изваянии было написано по-русски, что на этом месте позже установят монумент маршалу СССР Г. К. Жукову, как знак памяти от ветеранов и граждан города-героя Одессы при поддержке ГК КПУ.

Одесские активисты усмотрели в этом нарушение законодательства Украины, поэтому потребовали от властей убрать камень. На месте установки произошла непродолжительная перепалка между ними и одесской полицией, после чего прибыла коммунальная служба, которая изъяла памятный знак.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
МВД Франции опубликовало окончательные результаты выборов
Пентагон одобрил выделение 8 млрд на военное присутствие в Азии
Россияне сыграют с немцами накануне Дня Победы на ЧМ по хоккею
Путин навестил своего бывшего руководителя из ГДР
СМИ узнали о связях компаний из Китая и КНДР в обход санкций
Экс-капитан «Спартака» озвучил факторы чемпионства клуба
Губернатор Техаса запретил в штате «города-убежища» для беженцев
Спорт
Шестнадцать лет спустя: ФК «Спартак» выиграл ЧР в 10-й раз Предыдущий успех «красно-белых» в первенстве страны датирован 2001 годом — два чемпионских титула разделили между собой почти 16 лет
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь