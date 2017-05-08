На границе с Литвой стоят 1200 фур

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Более 1200 грузовых автомобилей стоят в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.

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Очереди из фур и легковушек начали образовываться на выезде из Беларуси в ЕС в конце прошлой недели. В понедельник, 8 мая, согласно данным ГПК на 10:00 обстановка в пунктах пропуска по-прежнему остается сложной.

Так, в четырех ПП на белорусско-литовской границе скопились 1239 грузовиков:

«Котловка» — 130 «Каменный Лог» — 650 «Бенякони» — 264 «Привалка» — 195.

Что касается легковых авто, то по 15 машин ждут своего часа в «Каменном Логе» и «Лоше».

На латвийском направлении 180 фур стоят «Григоровщине» и 140 — в «Урабнах».

Польское направление наиболее популярно среди водителей легковушек:

«Брузги» — 140 «Берестовица» — 86 «Песчатка» — 5 «Брест» — 100 «Домачево» — 40.

Кроме того, 50 большегрузов стоят в «Брузгах», 124 — в «Берестовице», 15 — в «Козловичах».