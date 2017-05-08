Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
МИД России пригрозил Польше
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
"Сармат" не даст США выиграть войну с РФ - СМИ
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Бал Met Gala 2017
11Подготовка техники к Параду Победы
11:07 (мск), источник: Sputnik.by

На границе с Литвой стоят 1200 фур

Госпогранкомитет рекомендует при планировании поездок и выбирать маршруты через те пункты пропуска, где очередей меньше.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Более 1200 грузовых автомобилей стоят в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.

Читайте также
«Аэрофлот» отменил 8 мая дневные рейсы между Москвой и Минском

Очереди из фур и легковушек начали образовываться на выезде из Беларуси в ЕС в конце прошлой недели. В понедельник, 8 мая, согласно данным ГПК на 10:00 обстановка в пунктах пропуска по-прежнему остается сложной.

Так, в четырех ПП на белорусско-литовской границе скопились 1239 грузовиков:

«Котловка» — 130 «Каменный Лог» — 650 «Бенякони» — 264 «Привалка» — 195.

Что касается легковых авто, то по 15 машин ждут своего часа в «Каменном Логе» и «Лоше».

На латвийском направлении 180 фур стоят «Григоровщине» и 140 — в «Урабнах».

Польское направление наиболее популярно среди водителей легковушек:

«Брузги» — 140 «Берестовица» — 86 «Песчатка» — 5 «Брест» — 100 «Домачево» — 40.

Кроме того, 50 большегрузов стоят в «Брузгах», 124 — в «Берестовице», 15 — в «Козловичах».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
РФ изменила правила въезда из Беларуси: что ждет пассажиров?
МВД Франции опубликовало окончательные результаты выборов
Пентагон одобрил выделение 8 млрд на военное присутствие в Азии
Россияне сыграют с немцами накануне Дня Победы на ЧМ по хоккею
Путин навестил своего бывшего руководителя из ГДР
СМИ узнали о связях компаний из Китая и КНДР в обход санкций
Экс-капитан «Спартака» озвучил факторы чемпионства клуба
Губернатор Техаса запретил в штате «города-убежища» для беженцев
Спорт
Шестнадцать лет спустя: ФК «Спартак» выиграл ЧР в 10-й раз Предыдущий успех «красно-белых» в первенстве страны датирован 2001 годом — два чемпионских титула разделили между собой почти 16 лет
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь