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10:34 (мск), источник: ТАСС

В Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Зима вернулась в столицу. По данным Гидрометцентра, снег крупными хлопьями отмечается во многих районах города.

«За последние 12 часов в городе выпало 10 мм осадков, в основном, в виде дождя, который к 8.30 сменил снег», — сообщил представитель метеослужбы, добавив, что это составляет почти 20% майской нормы осадков (51 мм). Осадки — снег и мокрый снег — будут идти в Москве еще сутки.

По данным синоптиков, для мая характерен возврат холодов. Они не опасны и даже желательны, если они не переходят меры, не превращаются в губительные для молодой растительности морозы. За почти 140-летнюю историю метеорологических наблюдений установлено, что наиболее холодный май наблюдался в 1918 году (со средней температурой плюс 6 градусов), самый теплый — в 1979 году (плюс 17,1 градуса). Абсолютный минимум минус 7,3 градуса зафиксирован 8 мая 1918 года, абсолютный максимум плюс 33,2 градуса — 28 мая 2007 года. За период с 1880 по 2016 год глобальное потепление привело к тому, что средняя майская температура воздуха выросла почти на три градуса.

В среднем в мае бывает 10−14 дней с дождем и выпадает около 50 мм осадков. В дождливые годы количество их может увеличиться до 120 мм (1927 и 1976 годы), в засушливые — уменьшаться до 0−2 мм (1941 и 1995 годы). Суточный максимум осадков 39,2 мм зафиксирован 18 мая 1976 года.

За 136-летний период наблюдений заметна тенденция к увеличению количества осадков, отмечают синоптики.

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