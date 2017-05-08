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11:57 (мск), источник: VLADNEWS

Приморские полицейские отправились на Кавказ

Торжественные проводы прошли на железнодорожном вокзале.

На железнодорожном вокзале Владивостока состоялись торжественные проводы сводного отряда Управления МВД России по Приморскому краю. Полицейские отправились в служебную командировку на Северный Кавказ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В состав отряда вошли сотрудники районных отделов внутренних дел. В их числе инспекторы дорожно-патрульной, патрульно-постовой службы, дежурной части, кинологи. Для многих эта командировка не первая, и со спецификой несения службы в Северо-Кавказском регионе сотрудники полиции хорошо знакомы.

После построения прошло прощание с коллегами, родными и друзьями.

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