Приморские полицейские отправились на Кавказ
Торжественные проводы прошли на железнодорожном вокзале.
Торжественные проводы прошли на железнодорожном вокзале.
На железнодорожном вокзале Владивостока состоялись торжественные проводы сводного отряда Управления МВД России по Приморскому краю. Полицейские отправились в служебную командировку на Северный Кавказ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
В состав отряда вошли сотрудники районных отделов внутренних дел. В их числе инспекторы
После построения прошло прощание с коллегами, родными и друзьями.