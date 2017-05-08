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11:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Туристы ждут объяснений от представителей власти в Приморье (видео)

Инцидент на погранпереходе «Турий Рог» в Приморском крае возмутил туристов. В редакцию ИА «Дейта» обратился житель Владивостока, чья мать приехала в Приморье с Украины и не смогла поехать в тур в приграничный Китай.

Напомним, 6 мая на переходе «Турий Рог» несколько автобусов с туристами не успели пройти досмотр и были вынуждены вернуться. Особое значение инциденту придало присутствие в очереди автобусов с детьми, которые ехали в Китай на праздник цветения абрикосов и празднование 9 мая. По правилам перевозки детей их нельзя везти в ночное время, поэтому автобусы выехали из Владивостока рано и к обеду были на переходе. Но пропустить автобусы без очереди отказались другие туристы, которые, по словам очевидцев, просто выстроились на дороге, перекрыв движение.

Свидетелей инцидента и всех, кто знаком с происшествием, возмущает не только поведение перекрывших дорогу детям людей, но и бездействие представителей органов власти. Вызванные на место сотрудники полиции лишь выписали водителю автобуса штраф за пересечение сплошной полосы (он пытался объехать очередь и пройти вперед). Сотрудники таможни, по словам очевидцев, сказали лишь «разбирайтесь сами, кто пойдет вперед».

«Моя мама приехала с Украины и очень удивлена — почему горстка горлопанов может так себя вести, перекрыть дорогу и никому нет дела..», — поделился с корреспондентом ИА «Дейта» сын туристки с Украины.

Дарья Смелая.

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