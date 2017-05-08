В Ливадийском дворце открылся новый экскурсионный маршрут

В рамках экскурсионной программы у посетителей есть уникальная возможность подняться на крышу дворца по винтовой лестнице, которая располагается вокруг шахты лифта. С помощью специального оборудования туристы смогут насладиться живописными пейзажами ялтинского амфитеатра. Можно увидеть бухту и порт Ялты.

Именно морским путем на яхте «Штандарт» император Николай II и его семья прибывали из Севастополя в Ялту, в «милую сердцу Ливадию», — сообщает пресс-служба Министерства культуры Крыма.