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10:54 (мск), источник: БЕЛТА

Холодная неустойчивая погода сохранится в Беларуси 9 мая

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед. Ветер будет северный 4−9 м/с, порывы до 14 м/с.

Источник: БЕЛТА

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холодная неустойчивая погода ожидается в Беларуси 9 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед. Ветер будет северный 4−9 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 по северу до плюс 6 градусов по югу страны. Днем прогнозируется 2−8 тепла, по югу Брестской и Гомельской областей — плюс 9−11 градусов.

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