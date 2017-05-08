Холодная неустойчивая погода сохранится в Беларуси 9 мая

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холодная неустойчивая погода ожидается в Беларуси 9 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед. Ветер будет северный 4−9 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 по северу до плюс 6 градусов по югу страны. Днем прогнозируется 2−8 тепла, по югу Брестской и Гомельской областей — плюс 9−11 градусов.