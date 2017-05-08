Рай для соседей: Теперь шумные ремонтные работы запретят с 18:00 до 8:00

Так, за шум с 18:00 до 8:00 будут штрафовать. Размеры штрафов варьируются от 600 до 1,5 тыс. леев для физических лиц и от 3 тыс. до 4,5 тыс. леев для юридических.

Сейчас в кодексе предусмотрено только нарушение тишины с 22:00 до 7:00, штраф за которое от 450 до 900 леев для физических лиц и от 3 тыс. до 4,5 тыс. леев для юридических.