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12:05 (мск), источник: Actualitati.md

Рай для соседей: Теперь шумные ремонтные работы запретят с 18:00 до 8:00

В Кодекс о правонарушениях планируют ввести серьезные поправки.

Источник: Actualitati.md

Так, за шум с 18:00 до 8:00 будут штрафовать. Размеры штрафов варьируются от 600 до 1,5 тыс. леев для физических лиц и от 3 тыс. до 4,5 тыс. леев для юридических.

Сейчас в кодексе предусмотрено только нарушение тишины с 22:00 до 7:00, штраф за которое от 450 до 900 леев для физических лиц и от 3 тыс. до 4,5 тыс. леев для юридических.

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