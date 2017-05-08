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11:26 (мск), источник: dostup1.ru

В Кунашакском районе снят режим чрезвычайной ситуации

Власти Кунашакского района (Челябинская область) приняли решение снять режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за природных пожаров 3 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Таким образом, на сегодняшний день режим ЧС действует только в Красноармейском районе.

По информации Главного управления МЧС по Челябинской области, за минувшие сутки зарегистрирован один лесной пожар на площади 0,7 га в Чебаркульском районе — он ликвидирован.

В ведомстве напомнили, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, который предполагает повсеместный запрет на разведение костров. «Однако это не останавливает некоторых граждан: человеческий фактор остается, пожалуй, единственной причиной возникновения возгораний травы, камыша, мусора. Для ликвидации подобных природных пожаров за истекшие сутки подразделения федеральной и областной противопожарных служб выезжали 21 раз», — отмечается в сообщении.

Для выполнения комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, на территории Чебаркульского, Уйского, Кунашакского и Красноармейского районов задействованы аварийно-спасательные группы Уральского учебного спасательного центра МЧС.

Сотрудники противопожарной службы напоминают о необходимости соблюдения установленных ограничительных правил пожарной безопасности.

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