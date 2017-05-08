В Кунашакском районе снят режим чрезвычайной ситуации
Власти Кунашакского района (Челябинская область) приняли решение снять режим чрезвычайной ситуации, введенный
Власти Кунашакского района (Челябинская область) приняли решение снять режим чрезвычайной ситуации, введенный
Таким образом, на сегодняшний день режим ЧС действует только в Красноармейском районе.
По информации Главного управления МЧС по Челябинской области, за минувшие сутки зарегистрирован один лесной пожар на площади 0,7 га в Чебаркульском районе — он ликвидирован.
В ведомстве напомнили, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, который предполагает повсеместный запрет на разведение костров. «Однако это не останавливает некоторых граждан: человеческий фактор остается, пожалуй, единственной причиной возникновения возгораний травы, камыша, мусора. Для ликвидации подобных природных пожаров за истекшие сутки подразделения федеральной и областной противопожарных служб выезжали 21 раз», — отмечается в сообщении.
Для выполнения комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, на территории Чебаркульского, Уйского, Кунашакского и Красноармейского районов задействованы
Сотрудники противопожарной службы напоминают о необходимости соблюдения установленных ограничительных правил пожарной безопасности.