В Кишиневе чествовать ветеранов войны на главную площадь вышли более 80 тысяч человек
Жители и гости столицы массово пришли на организованное под эгидой президента Молдовы Игоря Додона мероприятие.
Жители и гости столицы массово пришли на организованное под эгидой президента Молдовы Игоря Додона мероприятие.
Площадь Великого национального собрания оказалась заполненной. Послушать заслуженного артиста России Александра Маршала и легендарную группу Любэ пришли более 80 тысяч граждан.
Сюрпризом мероприятия стало награждение ветеранов Великой Отечественной войны. Под бурные овации глава государства вручил им на сцене главную государственную награду — Орден республики. Обращаясь к зрителям концерта, Игорь Додон пообещал, что 9 Мая был, есть и навсегда останется в Молдове Днем Победы.
Кульминацией мероприятия стал самый грандиозный за всю историю Молдовы салют, подготовленный организаторами фейерверка на Олимпиаде в Сочи.