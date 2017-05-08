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11:45 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе чествовать ветеранов войны на главную площадь вышли более 80 тысяч человек

Жители и гости столицы массово пришли на организованное под эгидой президента Молдовы Игоря Додона мероприятие.

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10
фотографий
10
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Площадь Великого национального собрания оказалась заполненной. Послушать заслуженного артиста России Александра Маршала и легендарную группу Любэ пришли более 80 тысяч граждан.

Сюрпризом мероприятия стало награждение ветеранов Великой Отечественной войны. Под бурные овации глава государства вручил им на сцене главную государственную награду — Орден республики. Обращаясь к зрителям концерта, Игорь Додон пообещал, что 9 Мая был, есть и навсегда останется в Молдове Днем Победы.

Кульминацией мероприятия стал самый грандиозный за всю историю Молдовы салют, подготовленный организаторами фейерверка на Олимпиаде в Сочи.

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