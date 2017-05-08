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11:42 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Хабаровские водители выстроились в Орден Отечественной войны

В честь Дня Победы хабаровские автомобилисты выстроили из своих машин Орден Отечественной войны с десятью лучами, серпом и молотом внутри и цифру девять, сообщает ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

В акции принял участие 521 автомобиль, на построение у участников ушло около четырех часов, отмечают организаторы. Флешмоб может войти в Книгу рекордов России.

Орден Великой Отечественной войны — первая советская награда периода ВОВ, утверждённая в мае 1942 года. Награду вручали солдатам за храбрость, стойкость и мужество, а также особую роль в успехе боевых операций.

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