Хабаровские водители выстроились в Орден Отечественной войны

В акции принял участие 521 автомобиль, на построение у участников ушло около четырех часов, отмечают организаторы. Флешмоб может войти в Книгу рекордов России.

Орден Великой Отечественной войны — первая советская награда периода ВОВ, утверждённая в мае 1942 года. Награду вручали солдатам за храбрость, стойкость и мужество, а также особую роль в успехе боевых операций.