Петербуржцы пришли возложить цветы к Пискаревскому мемориалу

Как передал корреспондент «Интерфакса», церемония началась с минуты молчания, после чего был исполнен гимн России. К мемориалу Матери-Родины был возложен венок от президента РФ.

Цветы возложили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, члены правительства города и Ленинградской области, председатель и депутаты Законодательного собрания.

Также к мемориалу были возложены венки и цветы от ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, командования Западного военного округа и Военно-морского флота РФ, Конституционного суда, Совета Федерации.

Аллеи Пискаревского кладбища заполнены петербуржцами, которые пришли почтить память воинов, защищавших Ленинград в годы войны, и жителей города, погибших в блокаду.