Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Кадыров объяснил внешний вид Суркова на пресс-конференции Путина
В школах Екатеринбурга детей поделили на бедных и богатых
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
Эксперт рассказал, куда переедет украинская мафия
Европа в панике от числа едущих украинцев - СМИ
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Война в карикатурах
12Бал Met Gala 2017
11:34 (мск), источник: Интерфакс

Петербуржцы пришли возложить цветы к Пискаревскому мемориалу

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Торжественная траурная церемония возложения цветов и венков к мемориалу на Пискаревском кладбище проходит в Петербурге в понедельник, в канун дня Победы.

Как передал корреспондент «Интерфакса», церемония началась с минуты молчания, после чего был исполнен гимн России. К мемориалу Матери-Родины был возложен венок от президента РФ.

Цветы возложили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, члены правительства города и Ленинградской области, председатель и депутаты Законодательного собрания.

Также к мемориалу были возложены венки и цветы от ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, командования Западного военного округа и Военно-морского флота РФ, Конституционного суда, Совета Федерации.

Аллеи Пискаревского кладбища заполнены петербуржцами, которые пришли почтить память воинов, защищавших Ленинград в годы войны, и жителей города, погибших в блокаду.

Пискаревское мемориальное кладбище — самое большое в мире кладбище жертв Второй мировой войны. В 186 братских могилах покоятся 420 тыс. жителей города, погибших от голода, бомбежек, обстрелов, и 70 тыс. воинов-защитников Ленинграда. Кладбище было основано в 1939 году и было названо по располагавшейся неподалеку деревне Пискаревка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ
Больше половины россиян готовы переизбрать Путина президентом
Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ
Путин поздравил глав ряда государств с Днем Победы
Обама призвал Конгресс США защитить Obamacare
Россияне сыграют с немцами накануне Дня Победы на ЧМ по хоккею
Россия поддерживает продление сделки с ОПЕК после 2017 года
В Думе предложили упростить раздельный сбор мусора ради экономии
Газзаев: «Спартаку» необходимо усилить оборону под ЛЧ
«Ельцин Центр» извинился за комментарий Михалкова
Спорт
Шестнадцать лет спустя: ФК «Спартак» выиграл ЧР в 10-й раз Предыдущий успех «красно-белых» в первенстве страны датирован 2001 годом — два чемпионских титула разделили между собой почти 16 лет
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь