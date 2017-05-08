Горячее водоснабжение отключат в ряде домов Дзержинска Нижегородской области 16—19 мая из-за гидравлических испытаний
Нижний Новгород. 8 мая.
Нижний Новгород. 8 мая.
Как сообщает
Согласно информации, испытания проводятся с целью определения плотности и механической прочности трубопроводов и арматуры для предотвращения возможных аварийных ситуаций и обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в следующий отопительный сезон.
В период проведения гидравлических испытаний в соответствии с постановлением администрации города Дзержинска будет отключено горячее водоснабжение от индивидуальных и центральных тепловых пунктов, запитанных от источника Дзержинской ТЭЦ.
Компания убедительно просит жильцов домов при обнаружении разрывов тепловой сети во время испытаний сообщать по телефонам диспетчерской службы АО «НКС»: 26−66−71, 25−95−70 или в городскую