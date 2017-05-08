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11:47 (мск), источник: НТА-Приволжье

Горячее водоснабжение отключат в ряде домов Дзержинска Нижегородской области 16—19 мая из-за гидравлических испытаний

Нижний Новгород. 8 мая. НТА-Приволжье — Горячее водоснабжение отключат в ряде домов Дзержинска Нижегородской области 16—19 мая из-за гидравлических испытаний.

Как сообщает пресс-служба АО «Нижегородские коммунальные системы», компания совместно с Дзержинской ТЭЦ проведет плановые гидравлические испытания (опрессовку) внутристанционных, магистральных и распределительных тепловых сетей.

Согласно информации, испытания проводятся с целью определения плотности и механической прочности трубопроводов и арматуры для предотвращения возможных аварийных ситуаций и обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в следующий отопительный сезон.

В период проведения гидравлических испытаний в соответствии с постановлением администрации города Дзержинска будет отключено горячее водоснабжение от индивидуальных и центральных тепловых пунктов, запитанных от источника Дзержинской ТЭЦ.

Компания убедительно просит жильцов домов при обнаружении разрывов тепловой сети во время испытаний сообщать по телефонам диспетчерской службы АО «НКС»: 26−66−71, 25−95−70 или в городскую оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050.

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