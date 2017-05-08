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12:28 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Добрянке без вести пропал охотовед

Родственники в соцсетях сообщают о пропаже 45-летнего жителя Добрянки Сергея Пермякова. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе МВД по Пермскому краю.

Сестра жены пропавшего Наталья Орлова рассказала корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье», что мужчина вышел рано утром из своего дома, расположенного по ул. Копылова. Он должен был сесть на автобус, следующий в Красновишерск, где он должен был защищать диплом, и пропал. В учебное заведение он не прибыл. Телефон его не отвечает. Мужчина был одет в светло-коричневую ветровку, светлую рубашку с коротким рукавом, синие джинсы, черные зимние полуботинки. При себе у него была черно-красная спортивная сумка.

Сергей Пермяков работает в обществе охотников и рыболовов Добрянки охотоведом. По сведениям родственницы, коллеги Сергея отправились в Красновишерск на поиск пропавшего.

Всех, кто располагает какими-то сведениями о пропавшем, родные просят звонить по телефонам 89824922647,89223036109 или 02.

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