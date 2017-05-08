В Уфе более 50 юных изобретателей представили свои инновационные проекты

Более 50 учеников образовательных учреждений Башкортостана собрались на площадке технопарка Уфимского государственного нефтяного технического университета. Они представили жюри свои научно-технические разработки. Члены конкурсной комиссии оценивали работы школьников по нескольким критериям: оригинальность и креативность, уровень технической реализации, перспективность применения, а также умение презентовать проект. Участники конкурса представили современные беспилотные летательные аппараты, роботов, макеты современной нефтяной установки и метеоспутника, инновационную одежду.

«2017 год — год экологии, поэтому многие из представленных разработок были связаны с защитой окружающей среды. Например, ребята сконструировали плавающую установку, удаляющую нефтяные пятна, прибор, измеряющий уровень углекислого газа, “умный” мусоросборщик, систему очистки выхлопных газов и “оконную ферму”. Тема экологии и дизайна была представлена модными нарядами и аксессуарами из бумаги, пластика, полиэтилена, а также из других перерабатываемых и экологически чистых материалов», — рассказала координатор проекта в Уфе Луиза Ахмадишина.

Члены жюри подвели итоги состязания. В возрастной категории 6−9 лет победителем стал уфимец Александр Путенихин и его необычный способ возведения домов из дерева и глины на основе сетчатой конструкции стен. Максим Кожевников из Уфы с летающей моделью разведывательного поисково-спасательного экранолёта-робота занял первое место в категории 10−13 лет. Валерия Воронина из Благовещенска с коллекциями эко-одежды «Сладкое послевкусие» и «Городские новости» одержала победу среди школьников 14−18 лет.

«Мне очень понравилось рассказывать о своем проекте, а также изучать работы других ребят, — поделился Александр Путенихин. — Благодаря этому я понял, как буду развивать дальше свою идею по строительству недорогих и надежных домов из дров и глины. Я уже придумал, с каким проектом вернусь на этот конкурс в следующем году. Думаю, это будет макет нового компактного грузового самолета, но как он будет выглядеть, говорить пока рано».

Все участники конкурса получили сертификаты, а призеры и победители — дипломы и подарки. Лучшие работы рекомендованы к участию в финале Всероссийского конкурса «Ш. У. СТР. И. К.», который состоится в Москве 18 мая.

Как сообщало агентство «Башинформ», в прошлом году четыре проекта из Башкортостана вошли в число победителей всероссийского уровня. Они оказались лучшими в номинациях «IT-разработка» и «Нейротехнологии». Всего на победу претендовали 250 проектов.