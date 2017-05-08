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13:01 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Какого числа и на каких улицах Ростова в мае отключат горячую воду?

«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» сообщает о проведении плановых работ с 10 мая.

Теплоэнергетики информируют потребителей о проведении плановых работ по гидравлической опрессовке тепловых сетей от Ростовской ТЭЦ-2.

В связи с этим с 10 по 20 мая в донской столице будет остановлена работа тепловых источников для проведения планово-предупредительных ремонтных работ.

В этот период горячее водоснабжение будет отсутствовать:

— В Западном жилом массиве в границах: пр. Солженицына — ул. Жданова — ул. Маршала Ерёменко — ул. Содружества — ул. Сладкова — ул. Быковского — ул. Тружеников — пр. Стачки — ул. Литвинова — ул. Володарского 2-я — пер. Жлобинский — ул. Каширская — ул. Малиновского.

— В центральной части города: ул. Пушкинская — пр. Чехова — ул. Текучева — ул. Мечникова — ул. Локомотивная — пр. Сиверса, а также по ул. Курская — ул. Тамбовская — ул. Воронежская — ул. Футбольная.

По завершении работ горячее водоснабжение будет восстановлено в полном объеме без дополнительного оповещения.

«По мере возможности теплоисточники будут досрочно введены в эксплуатацию», — сообщает пресс-служба предприятия.

Кроме того, администрация «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» убедительно просит ростовчан — в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия, не приближаться к месту дефекта, соблюдать осторожность и немедленно звонить по телефону круглосуточной диспетчерской службы (863) 234−89−44.

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