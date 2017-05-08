Самолеты ВКС РФ 9 мая разгонят облака над Москвой

«Будет задействовано девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации. Полеты будут проходить с 0:00 9 мая в течение всех суток», — сказали в российском военном ведомстве.

Все самолеты прошли предварительную подготовку к этому типу полетов: их загрузили специальными реагентами, «провоцирующими» осадки вдали от Москвы, а летчики и инженеры прошли особую теоретическую подготовку, отметили в министерстве.

«Комплекс работ по разгону облаков будет проводиться на высотах от 3 до 8 тысяч метров, в районах повышенной облачности, способной вызвать неблагоприятные погодные условия», — добавили в Минобороны РФ.

Согласно прогнозу синоптиков, погода в День Победы в Московском регионе ожидается неблагоприятная — дождливая, с мокрым снегом и резкими порывами ветра. Разгон облаков позволит частично избавиться от осадков над Москвой.