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12:22 (мск), источник: Интерфакс

Самолеты ВКС РФ 9 мая разгонят облака над Москвой

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в День Победы выполнят разгон облаков над Москвой и областью, сообщили журналистам в Минобороны РФ в понедельник.

«Будет задействовано девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации. Полеты будут проходить с 0:00 9 мая в течение всех суток», — сказали в российском военном ведомстве.

Все самолеты прошли предварительную подготовку к этому типу полетов: их загрузили специальными реагентами, «провоцирующими» осадки вдали от Москвы, а летчики и инженеры прошли особую теоретическую подготовку, отметили в министерстве.

«Комплекс работ по разгону облаков будет проводиться на высотах от 3 до 8 тысяч метров, в районах повышенной облачности, способной вызвать неблагоприятные погодные условия», — добавили в Минобороны РФ.

Согласно прогнозу синоптиков, погода в День Победы в Московском регионе ожидается неблагоприятная — дождливая, с мокрым снегом и резкими порывами ветра. Разгон облаков позволит частично избавиться от осадков над Москвой.

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