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12:57 (мск), источник: PROUFU.ru

Башкирия присоединилась к Глобальной неделе безопасности дорожного движения OOH

Башкирия присоединилась к проведению Глобальной недели безопасности дорожного движения OOH (UN Global Road Safety Week). Об этом сообщил в своем блоге глава ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов.

Источник: Proufu.ru

В период с 8 по 14 мая пройдёт Четвёртая Глобальная неделя безопасности дорожного движения. Известно, что изначально это мероприятие создавалось для информирования детей и взрослых в сфере безопасности дорожного движения. Задача этой недели безопасности — приучить людей использовать мотошлемы, ремни безопасности и детские кресла, а также недопущение управления в нетрезвом виде транспортом.

Основная тема мероприятия — соблюдение скорости. По словам Динара Гильмутдинова, тема очень важная и глубокая, ведь каждый второй водитель не соблюдает установленный скоростной режим, а каждая третья дорожная авария случается именно по этой причине.

— Решение этой проблемы зависит от многих факторов: принятия нужных законов, обеспечения их соблюдения, создания безопасной дорожной инфраструктуры и безопасных транспортных средств. Но не менее важны усилия общества и действия каждого участника дорожного движения — ребёнка или взрослого — по созданию нетерпимого отношения к тем, кто превышает скорость. И здесь каждый из нас может внести свой вклад в общее дело сохранения жизни и здоровья людей на дорогах, — пишет в своем блоге глава ГИБДД по РБ.

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