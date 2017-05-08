Пограничники обновили данные об очередях на границе с Литвой
Уже несколько дней наблюдаются очереди в ПП на выезд из Беларуси в Евросоюз. Самым популярным направлением среди водителей большегрузов является литовское, для легковушек польское.
Уже несколько дней наблюдаются очереди в ПП на выезд из Беларуси в Евросоюз. Самым популярным направлением среди водителей большегрузов является литовское, для легковушек польское.
МИНСК, 8 мая — Sputnik. Очереди из фур
Уже несколько дней наблюдаются очереди в ПП на выезд из Беларуси в Евросоюз. Самым популярным направлением среди водителей большегрузов является литовское, для легковушек польское.
Согласно данным на 12:00 8 мая, 1134 фуры стоят на
«Котловка» — 130 «Каменный Лог» — 650 «Бенякони» — 151 «Привалка» — 203.
Кроме того, в «Каменном Логе» стоят 12 легковых авто.
В Латвию пытаются выехать 330 грузовых машин: 190 — через пункт пропуска «Григоровщина», 140 — через «Урбаны».
На польском направлении наблюдается большое количество легковых автомобилей:
«Брузги» — 142 «Берестовица» — 46 «Песчатка» — 5 «Брест» — 100 «Домачево» — 55.
Также, как свидетельствуют данные Госпогранкомитета, в «Брузгах» стоят 58 фур, в «Берестовице» — 89, в «Козловичах» — 80.
На украинском направлении очередей на выезд и въезд нет.
Пограничники рекомендуют водителям учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.