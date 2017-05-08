Пограничники обновили данные об очередях на границе с Литвой

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Очереди из фур по-прежнему сохраняются в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК).

На границе с Литвой стоят 1200 фур

Уже несколько дней наблюдаются очереди в ПП на выезд из Беларуси в Евросоюз. Самым популярным направлением среди водителей большегрузов является литовское, для легковушек польское.

Согласно данным на 12:00 8 мая, 1134 фуры стоят на белорусско-литовской границе.

«Котловка» — 130 «Каменный Лог» — 650 «Бенякони» — 151 «Привалка» — 203.

Кроме того, в «Каменном Логе» стоят 12 легковых авто.

В Латвию пытаются выехать 330 грузовых машин: 190 — через пункт пропуска «Григоровщина», 140 — через «Урбаны».

На польском направлении наблюдается большое количество легковых автомобилей:

«Брузги» — 142 «Берестовица» — 46 «Песчатка» — 5 «Брест» — 100 «Домачево» — 55.

Также, как свидетельствуют данные Госпогранкомитета, в «Брузгах» стоят 58 фур, в «Берестовице» — 89, в «Козловичах» — 80.

На украинском направлении очередей на выезд и въезд нет.

Пограничники рекомендуют водителям учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.