Скончался бывший председатель КГБ Казахской ССР

Каким был Назарбаев в школьные годы, рассказал его 100-летний учитель

Закашу Камалиденову на момент кончины было 80 лет.

Закаш Камалиденов родился 10 июня 1936 года в Гурьевской (Атырауской области) области.

Окончил Московский нефтяной институт имени Губкина. Работал по специальности в сфере нефтяной промышленности в Гурьевской (ныне — Атырауской) области.

Параллельно находился на партийной работе, пройдя путь от секретаря Жилокосинского райкома ЛКСМ до председателя Президиума Верховного Совета Казахской ССР.

В 1979 году становится старшим инспектором инспекторского Управления КГБ СССР, в 1980 году — заместитель председателя КГБ Казахской ССР, с 1982 по 1985 год возглавлял этот государственный орган. С 1960 года — член КПСС, 1988 году вышел на пенсию.

За годы своей службы награжден орденом Ленина (1985), Орденом Октябрьской революции (1981), трижды — Орденом Трудового Красного Знамени. Прощание с государственным деятелем пройдет 10 мая.