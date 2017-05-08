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15:35 (мск), источник: Nur.kz

Скончался бывший председатель КГБ Казахской ССР

Закашу Камалиденову на момент кончины было 80 лет.

Источник: Nur.kz

В Алматы 7 мая скончался бывший председатель КГБ Казахской ССР Закаш Камалиденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Закашу Камалиденову на момент кончины было 80 лет.

Закаш Камалиденов родился 10 июня 1936 года в Гурьевской (Атырауской области) области.

Окончил Московский нефтяной институт имени Губкина. Работал по специальности в сфере нефтяной промышленности в Гурьевской (ныне — Атырауской) области.

Параллельно находился на партийной работе, пройдя путь от секретаря Жилокосинского райкома ЛКСМ до председателя Президиума Верховного Совета Казахской ССР.

В 1979 году становится старшим инспектором инспекторского Управления КГБ СССР, в 1980 году — заместитель председателя КГБ Казахской ССР, с 1982 по 1985 год возглавлял этот государственный орган. С 1960 года — член КПСС, 1988 году вышел на пенсию.

За годы своей службы награжден орденом Ленина (1985), Орденом Октябрьской революции (1981), трижды — Орденом Трудового Красного Знамени. Прощание с государственным деятелем пройдет 10 мая.

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