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13:29 (мск), источник: Sputnik.by

Палаточный лагерь «Бессмертного полка» в Бресте не разбили из-за погоды

Программа акции «Бессмертный полк» изменений не претерпела — шествие, как и планировалось, пройдет утром 9 мая.

Источник: Sputnik.by

БРЕСТ, 8 мая — Sputnik. Погодные условия помешали разбить палаточный лагерь «Бессмертного полка», сообщили организаторы форума.

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Ко Дню Победы в равелине № 2 Кобринского укрепления Брестской крепости планировалось впервые разместить палаточный лагерь для участников акции «Бессмертный полк».

По задумке городского комитета ОО «БРСМ», лагерь должен был работать два дня: 8 и 9 мая. В первый день организаторы рассчитывали провести экскурсию по территории Кобринского укрепления Брестской крепости и Бресту, спортивные мероприятия, внеаренный лазертаг, концерт. Вечером по программе съезда были песни Победы у костра.

Ожидалось, что на второй день участники форума колонной выйдут из лагеря и возглавят шествие «Бессмертного полка».

Как сообщили Sputnik в городском комитете ОО «БРСМ», из-за неблагоприятных погодных условий программа патриотического форума «Бессмертный полк» отменилась.

Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая без изменений. Участники строятся в 9 часов утра на пересечении улицы Коммунистической и проспекта Машерова.

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