Палаточный лагерь «Бессмертного полка» в Бресте не разбили из-за погоды
Программа акции «Бессмертный полк» изменений не претерпела — шествие, как и планировалось, пройдет утром 9 мая.
Программа акции «Бессмертный полк» изменений не претерпела — шествие, как и планировалось, пройдет утром 9 мая.
БРЕСТ, 8 мая — Sputnik. Погодные условия помешали разбить палаточный лагерь «Бессмертного полка», сообщили организаторы форума.
Ко Дню Победы в равелине № 2 Кобринского укрепления Брестской крепости планировалось впервые разместить палаточный лагерь для участников акции «Бессмертный полк».
По задумке городского комитета ОО «БРСМ», лагерь должен был работать два дня: 8 и 9 мая. В первый день организаторы рассчитывали провести экскурсию по территории Кобринского укрепления Брестской крепости и Бресту, спортивные мероприятия, внеаренный лазертаг, концерт. Вечером по программе съезда были песни Победы у костра.
Ожидалось, что на второй день участники форума колонной выйдут из лагеря и возглавят шествие «Бессмертного полка».
Как сообщили Sputnik в городском комитете ОО «БРСМ»,
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая без изменений. Участники строятся в 9 часов утра на пересечении улицы Коммунистической и проспекта Машерова.