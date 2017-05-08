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15:43 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Караганде «взяли» Рейхстаг

В Караганде организована масштабная историческая реконструкция штурма Рейхстага.

Источник: Sputniknews.kz

КАРАГАНДА, 8 мая — Sputnik. На площади перед карагандинским Дворцом культуры собрались сотни людей, чтобы вспомнить подвиг лейтенанта Рахимжана Кошкарбаева.

В 1945 году командир взвода разведки 674-го стрелкового полка 150-ой стрелковой дивизии Рахимжан Кошкарбаев вместе с рядовым Григорием Булатовым совершил героический подвиг — первым водрузил Красное знамя Советской Армии над фашистским зданием парламента.

Роль Рейхстага «сыграл» видоизмененный декорациями Дворец Культуры Майкудука.

Бойцы 150-ой и 171-ой стрелковых дивизий, окружив вражеское здание, вели тяжелые бои с немецкими солдатами. От взрыва гранат и залпов орудий сотрясалась земля. Но взять здание Рейхстага сразу не удавалось. Бойцы дивизий отрядами шли в атаку, теряя погибших: «смерть» солдат, яростные атаки и море крови….

И уже казалось, что это не театральная инсценировка, а настоящий жестокий бой.

И вот, наконец, Кошкарбаев и Булатов под градом летящих пуль «по-пластунски» подбираются к центральной части здания и на лестнице главного входа устанавливают Красное знамя Победы.

Этот подвиг воодушевил остальных солдат. Атака, еще атака! И Рейхстаг повержен Советской Армией.

Лейтенанта Кошкарбаева и красноармейца Булатова в тот же год командование Армии представило к званию Героев Советского Союза. Однако они были награждены только Орденом Красного знамени. А в 1999 году указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Рахимжану Кошкарбаеву присвоено звание и высшая степень отличия «Халык Каhарманы» — «Народный Герой».

За инсценировкой со слезами на глазах наблюдала дочь героя Алия Кошкарбаева.

«Сейчас страшно представить, что он полз 7 часов по площади, не поднимая головы. Пули свистели. А ведь ему было всего 20 лет, молодой еще был. Папа не рассказывал мне о своем подвиге, берег, наверное, нас детей. Я только от других узнала о его героизме. Его и так всегда знали, на руках носили», — сказала в интервью журналистам Алия.

Роль солдат и героев исполняли простые горожане — добровольцы. Около месяца они готовились к масштабной инсценировке. Организаторы акции, общественники Караганды, собрали участников через интернет. Откликнулись сотни желающих, но отобрали всего 200 человек.

Импровизированная армия готовилась к штурму около месяца. Исполнитель главной роли бухгалтер-экономист Алмаз Амире рассказывает, что прошли тщательную подготовку — изучали тактику ведения боя, шили костюмы военных лет. Старались, чтобы все соответствовало правде.

Роль немецких солдат выполнили ветераны-афганцы. Говорят, решились не сразу. Но понимают, насколько важно было показать подрастающему поколению подвиг простых солдат, победивших в Великой Отечественной Войне.

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