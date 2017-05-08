В Сочи ветеран Великой Отечественной войны установила рекорд на 170-метровых качелях
В сочинском «Скайпарке» в канун Дня Победы устроили экскурсию для ветеранов Великой Отечественной войны.
В сочинском «Скайпарке» в канун Дня Победы устроили экскурсию для ветеранов Великой Отечественной войны.
На самых высоких в мире качелях SochiSwing, высота которых достигает 170 м, ветеран Великой Отечественной войны 85-летняя Римма Колотова установила рекорд возраста. В честь Дня Победы она совершила полет над пропастью вместе с председателем Клуба офицеров госбезопасности Александром Сьяновым.
«Когда по телевизору показывали, как прыгают, я думала: боже, неужели
Также «Скайпарк» посетили герой Советского Союза Павел Сюткин,
Как сообщали Юга.ру, в феврале 87-летний ветеран установил рекорд возраста, прыгнув на тросе с высоты 207 м.