В Сочи ветеран Великой Отечественной войны установила рекорд на 170-метровых качелях

На самых высоких в мире качелях SochiSwing, высота которых достигает 170 м, ветеран Великой Отечественной войны 85-летняя Римма Колотова установила рекорд возраста. В честь Дня Победы она совершила полет над пропастью вместе с председателем Клуба офицеров госбезопасности Александром Сьяновым.

«Когда по телевизору показывали, как прыгают, я думала: боже, неужели когда-нибудь и я смогу? Мечтала! Вот теперь осуществилась мечта», — поделилась Римма Колотова.

Также «Скайпарк» посетили герой Советского Союза Павел Сюткин, генерал-майор в отставке Николай Туранов, ветераны боевых действий Владимир Бондаренко и Николай Савченко, председатель Городского совета ветеранов Алексей Горбунов, рассказали в пресс-службе парка.

Как сообщали Юга.ру, в феврале 87-летний ветеран установил рекорд возраста, прыгнув на тросе с высоты 207 м.