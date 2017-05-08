В Минобороны отчитались о ситуации в зоне АТО

Незаконные вооруженные формирования 65 раз обстреляли позиции сил АТО на востоке Украины в воскресенье, 7 мая, при этом ни один украинский военнослужащий не погиб и не пострадал, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«У нас есть очень хорошие новости. За минувшие сутки в результате активных боевых действий ни один украинский военный не погиб и не получил ранения», — сказал А. Лысенко на брифинге в Киеве в понедельник.

По его словам, за луганском направлении в субботу обстреляли позиции сил АТО 20 раз (из них 19 -из тяжелого вооружения), на донецком — 21 раз (из них 12 — из тяжелого вооружения) и на мариупольском — 24 раза.