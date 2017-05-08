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15:58 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске изменяется работа пассажирского транспорта 9 мая из-за праздничных мероприятий

Так, увеличится количество подвижного состава на автобусном маршруте № 1 с 10.00 до 24.00, на автобусном маршруте № 100 с 12.00 до 24.00. Интервал движения поездов на первой и второй линиях Минского метрополитена с 19.30 до 24.00 составит 3 минуты.

Источник: Reuters

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 9 мая в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, будет изменена работа городского пассажирского транспорта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь».

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Так, увеличится количество подвижного состава на автобусном маршруте № 1 с 10.00 до 24.00, на автобусном маршруте № 100 с 12.00 до 24.00.

Интервал движения поездов на первой и второй линиях Минского метрополитена с 19.30 до 24.00 составит 3 минуты.

В связи с возложением венков к монументу Победы (пл. Победы) с 10.30 до окончания мероприятия (ориентировочно до 13.00) внесены изменения в трассы движения следующих маршрутов: № 100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-ТК по просп. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом и обратном направлениях с выполнением на изменяемом участке для маршрута № 100 остановочных пунктов «Парк Горького» и «Захарова» в обоих направлениях; № 300Э, 1400-ТК по ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом направлении; просп. Независимости, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Свердлова, просп. Независимости, ул. Бобруйской в обратном направлении; № 57 по ул. Пулихова, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, просп. Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке; № 18, 26 по просп. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

В связи с проведением праздничного концерта телепроекта «Площадь Победы — 2017» (пл. Победы) и салюта в период с 17.00 до окончания мероприятия (ориентировочно в 24.00) будут внесены изменения в трассы движения следующих маршрутов: № 100, 115, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-ТК по просп. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом и обратном направлениях с выполнением на изменяемом участке для маршрута № 100 остановочных пунктов «Парк Горького» и «Захарова» в обоих направлениях; № 300Э, 1400-ТК по ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом направлении; просп. Независимости, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Свердлова, просп. Независимости, ул. Бобруйской в обратном направлении; № 57 по ул. Пулихова, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, просп. Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке; № 18, 26 по просп. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

Для обеспечения перевозки пассажиров после окончания праздничных концертов и салюта (ориентировочно в 23.20) в районе ст.м. «Немига», пл. Победы и стелы «Минск — город-герой» будет задействован резервный подвижной состав автобусов и троллейбусов.

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