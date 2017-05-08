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14:07 (мск), источник: РИА Новости

На Украине объяснили, почему собираются сделать 9 мая рабочим днем

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович объяснил инициативу ведомства о переносе выходного дня с 9 на 8 мая необходимостью «воспитания молодого поколения».

Источник: РИА Новости

Об этом украинский эксперт написал в колонке для издания «Апостроф».

Вятрович рассчитывает, что уже в следующем году выходной день на Украине перенесут с 9 на 8 мая. С его точки зрения, такой перенос станет продолжением кампании по «переформатированию старых советских праздников» для молодого поколения.

Переубеждать пожилых людей, почти всю жизнь проживших в СССР, смысла нет, однако необходимо не допустить возрождения на Украине «советских традиций» в будущем, заявил глава УИНП.

По его мнению, на Украине «быстро избавились от советской и российской символики в виде георгиевской ленты» и украинское общество готово к дальнейшим изменениям.

С 2015 года 8 мая на Украине отмечается День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, которые отмечают в этот день капитуляцию нацистской Германии.

Ранее Украинский институт национальной памяти представил законопроект об отмене на Украине трех государственных праздников: Международного женского дня (8 марта), Международного дня трудящихся (1 мая) и Дня Победы (9 мая).

9 мая отмечается 72-я годовщина победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В этот день в Киеве запланировано проведение акции «Бессмертный полк». Украинские националисты из организации «Добровольческое движение ОУН» (экстремистская организация, запрещенная в России) заявили о том, что собираются сорвать шествие и провести собственную акцию под названием «Смертный полк». В Службе безопасности Украины (СБУ) пообещали, что не допустят провокаций.

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