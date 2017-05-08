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14:04 (мск), источник: Lenta.Ru

В Москве отметили 50-летие Могилы Неизвестного Солдата

Мемориалу Могила Неизвестного Солдата, установленному в Александровском саду в центре Москвы, в среду, 8 мая, исполнилось 50 лет.

В торжественных мероприятиях по этому случаю приняли участие члены Коллегии Минобороны России во главе с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым. Как сообщает РИА Новости, они возложили к памятнику венок, а также почтили минутой молчания память воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. В мероприятии также участвовали ветераны-фронтовики.

Завершилась церемония торжественным маршем роты почетного караула.

До этого к мемориалу возложил цветы мэр столицы Сергей Собянин.

Мемориал Могила Неизвестного Солдата был установлен в память о воинах, погибших в боях в годы Великой Отечественной войны. Памятник официально был открыт 8 мая 1967 года, надпись на нем гласит: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Вечный огонь у Кремлевской стены тогда зажег генсек Леонид Брежнев, принявший факел от героя СССР, легендарного военного летчика Алексея Маресьева.

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