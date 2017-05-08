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14:26 (мск), источник: РИАЦ

«Родину-мать» на Мамаевом кургане подсветили огнями Победы

Ночью символ города-героя и Победы в Великой Отечественной войне окрасился в золото и цвета российского триколора.

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фотографий
19
фотографий
19
фотографий

На Мамаевом кургане прошла генеральная репетиция грандиозной патриотической акции «Свет Великой Победы», которую в канун праздника организуют музей-заповедник «Сталинградская битва» и администрация Волгоградской области.

Новая версия уникальной видеопроекционной программа, которую волгоградцы и гости города смогли впервые увидеть в прошлом году, будет представлена сегодня, 8 мая 2017 года, в 20.30. Вчера шли приготовления к проведению грандиозного светового шоу: специалисты монтировали сложное оборудование для мэппинга, настраивали звуковое сопровождение 3D-проекций. Случайные свидетели в три часа ночи могли наблюдать, как скульптуру «Родина-мать зовет!» облачали в различные световые и цветовые «одежды».

Однако главных сюрпризов, которые обещают устроители акции, никто пока так и не увидел. Все произойдет сегодня: величественный монумент Главной высоты России «оживет», чтобы в уникальных художественных образах напомнить миру о цене Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторы уверяют: акция «Свет Великой Победы — 2017» не будет повторением прошлогодней. В частности, длительность самого шоу больше, а проекция охватит не только главный монумент, но и Подпорную стену памятника-ансамбля.

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