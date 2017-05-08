В Молдове нарушителей тишины ждут высокие штрафы

Они дополнили подпункт «Нарушение тишины». Если раньше ремонтные работы, сопровождавшиеся шумом, нельзя было проводить после 22:00, то теперь уже это запрещено делать после 18:00. А штрафы возрастут с 450 леев до 1500 леев.

Сейчас в Кодексе о правонарушениях предусмотрены штрафы от 450 до 900 леев для физических лиц и от 3000 леев до 4500 леев для юридических. Любопытно, что новые поправки не предусматривают повышение штрафов для юридических лиц.