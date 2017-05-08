Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
Кадыров объяснил внешний вид Суркова на пресс-конференции Путина
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
Российские Ту-95 и Су-35 перехвачены стелсами США у Аляски – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
9Юбилей Корейской народной армии
17:26 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове нарушителей тишины ждут высокие штрафы

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Ремонтные работы в жилых домах до 8 утра и после 6 вечера будут запрещены в Молдове, это предусматривают поправки в Кодекс о правонарушениях.

Источник: Sputnik.md

Они дополнили подпункт «Нарушение тишины». Если раньше ремонтные работы, сопровождавшиеся шумом, нельзя было проводить после 22:00, то теперь уже это запрещено делать после 18:00. А штрафы возрастут с 450 леев до 1500 леев.

Сейчас в Кодексе о правонарушениях предусмотрены штрафы от 450 до 900 леев для физических лиц и от 3000 леев до 4500 леев для юридических. Любопытно, что новые поправки не предусматривают повышение штрафов для юридических лиц.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Специалисты предупреждают: в Молдове начинается сезон комаров и клещей
Путин поздравил глав ряда государств с Днем Победы
Юнкер предупредил Анкару по поводу введения смертной казни
После первого периода сборная России выигрывает у хозяев ЧМ
Макрон стал самым молодым президентом Франции
Дамаск выступил против наблюдателей ООН в зонах деэскалации
Экс-игрок «Спартака» допустил провал в ЧР на багаже Аленичева
«Ельцин Центр» извинился за комментарий Михалкова
Спорт
9 человек, без которых не было бы чемпионства «Спартака» — 2017 Один из этих людей ждал чемпионства 14 лет, двое даже не работают в "Спартаке". Но всех объединяет долгожданное золото
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь