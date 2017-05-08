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14:45 (мск), источник: ТАСС

В Саудовской Аравии подданному не позволили назвать свою дочь в честь Иванки Трамп

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 8 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Подданный Саудовской Аравии Салем аль-Анзи принял решение назвать недавно появившуюся на свет дочь в честь одной из дочерей президента США Дональда Трампа — Иванки. При попытке зарегистрировать это имя аль-Анзи встретил жесткий отказ.

Источник: AP 2017

В ответственных органах ему заявили, что по закону не могут присвоить юной саудовской подданной иностранное имя. Согласно постановлению от 2014 года, МВД Саудовской Аравии регулирует соответствие имен саудовских новорожденных культурным особенностям и религиозным нормам королевства, таким образом, в том случае, если имя имеет иностранное происхождение, оно автоматически отвергается.

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Новоиспеченный отец, между тем, не собирается отказываться от задуманного и заявил, что будет продолжать называть дочь Иванкой в кругу семьи. Принципиальная позиция саудовского подданного вызвала шквал критических замечаний со стороны пользователей социальных сетей прекрасного пола. Они обвинили аль-Анзи в самоуправстве и неуважении к своей супруге.

В настоящий момент «саудовская Иванка», как девочку уже прозвали «злые языки», находится на воспитании у тещи аль-Анзи, проживающей в городке Арар на севере страны. Как сообщают СМИ, девочку решили назвать поэтичным именем Лума, что можно перевести с арабского как «женщина с красивыми губами».

35-летняя Иванка — старшая дочь 45-го президента США Дональда Трампа от первого брака с моделью чешского происхождения Иваной Зельничковой. Ранее выпускала собственные линии ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Иванка активно помогала отцу вести избирательную кампанию, в том числе принимая участие в агитационных митингах и публичных выступлениях.

Новый хозяин Белого дома 23 мая начнет свое первое зарубежное турне с посещения Саудовской Аравии, чему в королевстве придают особое значение и считают этот визит историческим.

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