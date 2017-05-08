Ветераны ВОВ получили в Астане по 500 тысяч тенге
Ветераны Великой Отечественной войны получили единовременную материальную помощь в преддверии Дня Победы.
Ветераны Великой Отечественной войны получили единовременную материальную помощь в преддверии Дня Победы.
АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Астане, получили от столичных властей по 500 тысяч тенге, сообщает официальный сайт столицы.
По данным акимата, на сегодняшний день в столице проживает 121 ветеран Великой Отечественной войны. Из них участников ВОВ — 99 человек, инвалидов — 22. Все они получили ежегодную единовременную выплату в размере 500 тысяч тенге в канун празднования Дня Победы.
Лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты в размере 20 тысяч тенге; другим категориям лиц, приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны, подарили по 10 тысяч тенге.
Для ветеранов ВОВ и лиц, приравненным к ним, предусмотрена различная социальная помощь: ежемесячная денежная компенсация на оплату коммунальных услуг,