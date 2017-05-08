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15:33 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ветераны ВОВ получили в Астане по 500 тысяч тенге

Ветераны Великой Отечественной войны получили единовременную материальную помощь в преддверии Дня Победы.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Астане, получили от столичных властей по 500 тысяч тенге, сообщает официальный сайт столицы.

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По данным акимата, на сегодняшний день в столице проживает 121 ветеран Великой Отечественной войны. Из них участников ВОВ — 99 человек, инвалидов — 22. Все они получили ежегодную единовременную выплату в размере 500 тысяч тенге в канун празднования Дня Победы.

Лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты в размере 20 тысяч тенге; другим категориям лиц, приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны, подарили по 10 тысяч тенге.

Для ветеранов ВОВ и лиц, приравненным к ним, предусмотрена различная социальная помощь: ежемесячная денежная компенсация на оплату коммунальных услуг, санаторно-курортное лечение и лекарства.

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