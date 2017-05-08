В праздничные дни на Кубани сохранятся дожди
До 10 мая на Кубани действует экстренное предупреждение от МЧС. Синоптики обещают дожди с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду.
До 10 мая на Кубани действует экстренное предупреждение от МЧС. Синоптики обещают дожди с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду.
Жителей и гостей региона просят максимально обезопасить себя и не выходить в ненастную погоду на улицу. А во время ветра рекомендуется обходить стороной щиты, деревья, линии электропередачи.
В результате обильных осадков и таяния снега в Сочи возможен резкий подъем уровня воды в реках. Глава курорта Анатолий Пахомов потребовал перевести все коммунальные службы в усиленный режим работы, а также выставить дополнительные наблюдательные посты на водоемах.
В случае экстренной ситуации за помощью можно обратиться по номеру 101 или по телефону доверия
Отметим, Керченская переправа сейчас работает в штатном режиме. За изменениями в расписании работы паромов есть возможность следить в