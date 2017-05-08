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15:18 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В праздничные дни на Кубани сохранятся дожди

До 10 мая на Кубани действует экстренное предупреждение от МЧС. Синоптики обещают дожди с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду.

Жителей и гостей региона просят максимально обезопасить себя и не выходить в ненастную погоду на улицу. А во время ветра рекомендуется обходить стороной щиты, деревья, линии электропередачи.

В результате обильных осадков и таяния снега в Сочи возможен резкий подъем уровня воды в реках. Глава курорта Анатолий Пахомов потребовал перевести все коммунальные службы в усиленный режим работы, а также выставить дополнительные наблюдательные посты на водоемах.

В случае экстренной ситуации за помощью можно обратиться по номеру 101 или по телефону доверия +7 (861) 268−64−40, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отметим, Керченская переправа сейчас работает в штатном режиме. За изменениями в расписании работы паромов есть возможность следить в онлайн-режиме на сайте «Морской дирекции».

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