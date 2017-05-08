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16:48 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики рассказали, когда москвичам ждать потепления

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пасмурная и дождливая погода сохранится в столичном регионе вплоть до четверга, к пятнице ожидается потепление до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости в понедельник специалист центра погоды «Фобос».

Источник: РИА Новости

«Эта неделя будет чрезвычайно холодной, по большому счету природа нас отбросит в начало апреля. Достаточно активная позиция серии волновых циклонов, с которыми связано сегодняшнее рекордное ненастье. Вплоть до четверга будет в основном преобладать пасмурная погода с осадками в смешанной фазе различной интенсивности, достаточно сильными северными ветрами со скоростью 5−10 метров в секунду», — сказал собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, ближайшей ночью в Москве ожидается от нуля до 2 градусов тепла, ливни будут время от времени переходить в заряды интенсивного мокрого снега, но дорогах может быть и гололедица. Во вторник днем осадки приобретут очаговый локальный характер, будет дуть северный холодный ветер. Днем ожидается 2−5 градусов тепла.

«В среду и четверг по-прежнему околонулевые температуры в ночные часы, днем плюс 3−8 градусов. К пятнице осадки сократятся до минимума, из облаков выглянет солнце. Температура ночью все так же будет около нуля градусов, днем уже до 6−11 градусов тепла», — отметил метеоролог.

По его словам, к выходным в столице должно распогодиться. «Очаг высокого давления разгонит облака, но все равно ночью будет свежо — ноль — плюс 5 градусов, а днем 10−15 градусов тепла», — добавил специалист.

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