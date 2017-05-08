Число безработных в Молдове растет
Количество безработных, находящихся на учете в Республике Молдова в начале апреля, составляло 29 717 человек, из которых 13 817 — женщины.
Количество безработных, находящихся на учете в Республике Молдова в начале апреля, составляло 29 717 человек, из которых 13 817 — женщины.
Так показывают данные статистического отчета Национального агентства занятости в Молдове о мерах по трудовой занятости и социальной защите лиц, ищущих работу.
Согласно отчету, число безработных продолжает расти каждый месяц, и в течение предыдущего месяца было зарегистрировано еще 2114 безработных.
В апреле нашли работу 1380 человек, а другие 2794 человека снялись с учета.
Из общего числа зарегистрированных безработных: 1798 — люди с высшим образованием, 6700 — со средним образованием.
Зарегистрированные безработные в Республике Молдова получают ежемесячное пособие по безработице в среднем в размере 1268 леев.