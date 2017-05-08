Число безработных в Молдове растет

Так показывают данные статистического отчета Национального агентства занятости в Молдове о мерах по трудовой занятости и социальной защите лиц, ищущих работу.

Согласно отчету, число безработных продолжает расти каждый месяц, и в течение предыдущего месяца было зарегистрировано еще 2114 безработных.

В апреле нашли работу 1380 человек, а другие 2794 человека снялись с учета.

Из общего числа зарегистрированных безработных: 1798 — люди с высшим образованием, 6700 — со средним образованием.

Зарегистрированные безработные в Республике Молдова получают ежемесячное пособие по безработице в среднем в размере 1268 леев.