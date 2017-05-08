«Аэрофлот» отменил 9 мая дневные рейсы между Москвой и Минском
8 мая, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Авиакомпания «Аэрофлот — российские авиалинии» отменила 9 мая дневные рейсы между Москвой и Минском. Об этом свидетельствуют данные
8 мая, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Авиакомпания «Аэрофлот — российские авиалинии» отменила 9 мая дневные рейсы между Москвой и Минском. Об этом свидетельствуют данные
Так, 9 мая не будут выполнены рейс SU1840 вылетом в 13.50 из Москвы в Минск и рейс SU1841 в 16.05 из Минска в Шереметьево. Эти же рейсы, как уже сообщалось, «Аэрофлот» отменил и 8 мая. О причинах изменений в расписании не говорится.
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