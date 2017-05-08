«Аэрофлот» отменил 9 мая дневные рейсы между Москвой и Минском

Так, 9 мая не будут выполнены рейс SU1840 вылетом в 13.50 из Москвы в Минск и рейс SU1841 в 16.05 из Минска в Шереметьево. Эти же рейсы, как уже сообщалось, «Аэрофлот» отменил и 8 мая. О причинах изменений в расписании не говорится.

По данным онлайн-табло, в целом 9 мая в Шереметьево отменено около 10 рейсов, еще столько же вылетят или прибудут с опозданием. Сейчас московский регион накрыл снегопад. По прогнозу погоды, предстоящей ночью в Москве похолодает до нуля градусов, сохранится сильный ветер, на дорогах возможна гололедица. Кроме того, 9 мая в первой половине дня из-за проведения парада Победы аэропорты московского авиаузла будут кратковременно закрываться на взлет и вылет самолетов.