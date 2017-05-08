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17:19 (мск), источник: РБК

«Русский пионер» опубликовал стихотворение помощника президента Суркова

Стихотворение Владислава Суркова «Без объявления весны» опубликовано в 73 номере «Русского пионера» и доступно на сайте издания.

Источник: РИА "Новости"

«Помощник президента России Владислав Сурков рад, конечно, весне, как и всему живому, а только и сострадает ей так же, как ему всему», — отмечается на сайте журнала. В стихотворении Сурков описал двух снеговиков, которые с приходом весны «держат линию фронта в неравной борьбе».

«кто оплачет их гибель?
кто восславит их подвиг?
кто сделает с ними
selfie mortale?».

Владислав Сурков — колумнист «Русского пионера», несколько его колонок можно найти на сайте.

В 2009 году в приложении к «Русскому пионеру» был опубликован роман «Околоноля», написанный Натаном Дубовицким. По словам главного редактора Андрея Колесникова, роман написан одним из известных колумнистов журнала. «Ведомости» приписывали авторство Суркову, тогда он работал заместителем руководителя администрации президента.

В том же году Сурков написал рецензию на «Околоноля», «которая по глубине проникновения в суть романа, по нашему мнению, оставляет далеко позади всех преследователей Владислава Суркова», говорится в предисловии к ней.

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