Майская непогода: Москву накрыл снегопад
В Москве в понедельник прошел дождь с мокрым снегом. По данным синоптиков, российскую столицу 8 и 9 мая ждет прохладная погода, а максимальная температура в понедельник будет в пределах 5−7 градусов тепла.
В Москве в понедельник прошел дождь с мокрым снегом. По данным синоптиков, российскую столицу 8 и 9 мая ждет прохладная погода, а максимальная температура в понедельник будет в пределах 5−7 градусов тепла.
В ночь на 9 мая и в утренние часы температура понизится до —1… +1 градуса, днем во вторник будет 5−7 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что во Львовской области выпал град.