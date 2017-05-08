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16:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Майская непогода: Москву накрыл снегопад

В Москве в понедельник прошел дождь с мокрым снегом. По данным синоптиков, российскую столицу 8 и 9 мая ждет прохладная погода, а максимальная температура в понедельник будет в пределах 5−7 градусов тепла.

Источник: "РИА Новости" Украина

В ночь на 9 мая и в утренние часы температура понизится до —1… +1 градуса, днем во вторник будет 5−7 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что во Львовской области выпал град.

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