Десятка фаворитов Евровидения-2017
По данным букмекеров, по состоянию на 8 мая 2017 года лидирует
По данным букмекеров, по состоянию на 8 мая 2017 года лидирует
Кроме того, людям понравились композиции исполнителей от Дании, Великобритании, Нидерландов, Азербайджана, Румынии, Армении, Швеции, Болгарии, Португалии.
Ниже опустились Финляндия и Австралия, которые находились в десятке фаворитов еще вчера.
Хозяйка конкурса Украина в букмекерском списке исполнителей находится на 23 месте.
Напомним, первый полуфинал Евровидения-2017 состоится завтра, 9 мая в 22:00.