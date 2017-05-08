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16:15 (мск), источник: УНИАН

Десятка фаворитов Евровидения-2017

По данным букмекеров, по состоянию на 8 мая 2017 года лидирует по-прежнему представитель Италии Франческо Габбани.

Кроме того, людям понравились композиции исполнителей от Дании, Великобритании, Нидерландов, Азербайджана, Румынии, Армении, Швеции, Болгарии, Португалии.

Ниже опустились Финляндия и Австралия, которые находились в десятке фаворитов еще вчера.

Хозяйка конкурса Украина в букмекерском списке исполнителей находится на 23 месте.

Напомним, первый полуфинал Евровидения-2017 состоится завтра, 9 мая в 22:00.

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