Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Светская хроника: до РФ дошла нашумевшая на весь мир вечеринка
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Российские Ту-95 и Су-35 перехвачены стелсами США у Аляски – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
9Юбилей Корейской народной армии
11Война в карикатурах
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
16:41 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Названы продукты, которые улучшают состояние кожи

Ученые из Австралии назвали продукты, которые улучшают состояние кожи. При этом разную диету нужно выбирать для разных целей.

Источник: Telegraf.com.ua

Диетолог Сюзи Баррелл советует для улучшения состояния кожи употреблять в пищу рыбий жир. Таким образом удастся нормализовать цвет кожи — избавиться от кругов под глазами, покраснений и тусклости.

Ученые настаивают, что в случае, если кожа лица заметно потускнела, то стоит обратить внимание на потребления основных витаминов для кожи — A, E и C. Их в достаточном количестве можно найти в большинстве летних фруктов и овощей, семенах и зерновых. При этом предпочтение стоит отдать плодам ярких цветов — в них, обычно, наибольшее количество витаминов.

Для регенерации кожи, предотвращения старения и повреждения, стоит увеличить количество витамина C — то есть количество в рационе ягод и цитрусовых.

Безусловно, предпочтение стоит отдавать натуральным овощам, ягодам и фруктам, а не «тепличным» продуктам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
Путин поздравил глав ряда государств с Днем Победы
Юнкер предупредил Анкару по поводу введения смертной казни
В сборной России ждут Овечкина, Кузнецова и Тарасенко
Макрон стал самым молодым президентом Франции
Дамаск выступил против наблюдателей ООН в зонах деэскалации
Экс-игрок «Спартака» допустил провал в ЧР на багаже Аленичева
«Ельцин Центр» извинился за комментарий Михалкова
Спорт
9 человек, без которых не было бы чемпионства «Спартака» — 2017 Один из этих людей ждал чемпионства 14 лет, двое даже не работают в "Спартаке". Но всех объединяет долгожданное золото
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь