Названы продукты, которые улучшают состояние кожи
Ученые из Австралии назвали продукты, которые улучшают состояние кожи. При этом разную диету нужно выбирать для разных целей.
Ученые из Австралии назвали продукты, которые улучшают состояние кожи. При этом разную диету нужно выбирать для разных целей.
Диетолог Сюзи Баррелл советует для улучшения состояния кожи употреблять в пищу рыбий жир. Таким образом удастся нормализовать цвет кожи — избавиться от кругов под глазами, покраснений и тусклости.
Ученые настаивают, что в случае, если кожа лица заметно потускнела, то стоит обратить внимание на потребления основных витаминов для кожи — A, E и C. Их в достаточном количестве можно найти в большинстве летних фруктов и овощей, семенах и зерновых. При этом предпочтение стоит отдать плодам ярких цветов — в них, обычно, наибольшее количество витаминов.
Для регенерации кожи, предотвращения старения и повреждения, стоит увеличить количество витамина C — то есть количество в рационе ягод и цитрусовых.
Безусловно, предпочтение стоит отдавать натуральным овощам, ягодам и фруктам, а не «тепличным» продуктам.