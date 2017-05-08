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17:24 (мск), источник: Publika.md

В Великобритании 12-летняя девочка набрала за IQ-тест больше баллов, чем Хокинг и Эйнштейн

Раджгаури Павар, 12-летняя девочка индийского происхождения, набрала 162 балла во время тестирования, определяющего коэффициент интеллекта.

Как сообщает Times of india, этот показатель больше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, уровень IQ которых оценивается в 160 баллов.

Отмечается, что «гениальность» человека фиксируется на уровне 140 пунктов. При этом продемонстрированный Павар результат является максимально возможным для человека в возрасте до 18 лет.

Сразу после оглашения результатов подростку было предложено членство в британской организации Mensa — клубе для людей с высоким коэффициентом интеллекта, пишет russian.rt.com.

В обществе подчеркнули, что Павар — одна из 20 тысяч людей на Земле, способных на такой результат.

В 2015 году британскую школьницу Николь Барр, набравшую 162 балла по результатам тестов Mensa, пригласили на обучение в Оксфордском университете.

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