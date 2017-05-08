В Великобритании 12-летняя девочка набрала за IQ-тест больше баллов, чем Хокинг и Эйнштейн
Раджгаури Павар, 12-летняя девочка индийского происхождения, набрала 162 балла во время тестирования, определяющего коэффициент интеллекта.
Раджгаури Павар, 12-летняя девочка индийского происхождения, набрала 162 балла во время тестирования, определяющего коэффициент интеллекта.
Как сообщает Times of india, этот показатель больше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, уровень IQ которых оценивается в 160 баллов.
Отмечается, что «гениальность» человека фиксируется на уровне 140 пунктов. При этом продемонстрированный Павар результат является максимально возможным для человека в возрасте до 18 лет.
Сразу после оглашения результатов подростку было предложено членство в британской организации Mensa — клубе для людей с высоким коэффициентом интеллекта, пишет russian.rt.com.
В обществе подчеркнули, что Павар — одна из 20 тысяч людей на Земле, способных на такой результат.
В 2015 году британскую школьницу Николь Барр, набравшую 162 балла по результатам тестов Mensa, пригласили на обучение в Оксфордском университете.