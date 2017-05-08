Полицейские готовы к вмешательствам 9 мая

В то же время полиция будет патрулировать наиболее многолюдные места.

Завтра с 09:00 до 12:00 движение частного и общественного транспорта будет приостановлено на следующих улицах столицы:

С 09:00 — от ул. Миорица / Гренобля по ул. Г. Асаки, Пан Халиппы, Измаил, Пушкина;.

с 10:00 — на бул. Штефана чел Маре, на участке между улицами Измаил и Михая Витязул.

Электрический транспорт будет перенаправлен на улицу Букурешть, а к секторам Рышкановка и Чеканы — по ул. Албишоара.

Всем участники мероприятий, организованных в рамках празднования 9-го мая, напоминаем:

не выходить за рамки приличного поведения.

избегать употребления алкоголя.

присматривать за детьми.

быть особо внимательными с личными вещами.

НИП советует гражданам звонить по экстренному номеру 902 или обратиться в ближайший полицейский участок, если замечают напряженные ситуации, видят подозрительных людей или предметы, которые могут повлиять на общественную безопасность.

Кроме того, полиция настойчиво просит избегать ложных вызовов на номер 902, чтобы не занимать телефонную линию и дать возможность позвонить в полицию тем, кто действительно нуждается в помощи.