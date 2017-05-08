В Башкирии спустя двое суток нашлась 52-летняя Земфира Мунасыпова

Женщина пропала 6 мая, вечером вышла в магазин за продуктами и не вернулась. Родственники начали бить тревогу.

К поискам женщины присоединились и волонтеры. Известно, что у женщины есть двое несовершеннолетних детей.

Близкий родственник Земфиры сообщил порталу ProUfu.ru о том, что женщина вернулась домой живой и здоровой. Причины и обстоятельства исчезновения пока неизвестны.