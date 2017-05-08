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17:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Организаторы выставки в Шотландии приняли ананас за экспонат и остеклили его

Организаторы выставки современного искусства в шотландском городе Абердин приняли оставленный посетителями ананас за экспонат и остеклили его. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, 22-летний студент Университета Роберта Гордона Руиари Грей (Ruairi Gray) вместе с друзьями решили таким образом подшутить над остальными людьми в галерее и поставили фрукт на середину пустого стола. Через несколько дней они снова пришел на выставку и обнаружил, что ананас застеклен. «Я решил посмотреть, как долго он простоит на том столе и поверят ли люди, что это искусство», — рассказал пранкер Daily Mail.

Один из друзей Грея, Ллойд Джек (Lloyd Jack‏), опубликовал фотографию ананаса в своем Twitter-аккаунте. «Итак, на прошлой неделе мы разместили ананас рядом с дисплеем, а сегодня увидели, что его поместили за стеклянную витрину. Удивительно», — подписал он изображение.

В мае прошлого года сообщалось, что двое американских пранкеров оставили на выставке современного искусства на полу музея очки, которые посетители приняли их за произведение современного искусства.

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