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17:35 (мск), источник: АиФ Крым

В Симферополе установили боевую машину десанта

Боевая машина десанта (БМД-1) стала частью мемориального комплекса «Честь, Доблесть и Слава» в парке имени Гагарина в Симферополе, сообщили в правительстве Крыма.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, БМД-1 спасала жизнь солдатам и офицерам во время разных конфликтов. Десантные подразделения успешно выполняли самые сложные боевые задачи в годы Великой Отечественной войны.

«Памятник представляет собой боевую машину десанта, которая неразрывно связана с Воздушно-десантными войсками, — отметил Сергей Аксёнов. — Уверен, что сюда будет приходить молодёжь и узнавать о славных традициях Воздушно-десантных войск».

В церемонии открытия мемориального комплекса приняли участие ветераны, юнармейцы, жители Симферополя. Память погибших воинов почтили минутой молчания, к памятнику В. Ф. Маргелову возложили цветы.

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