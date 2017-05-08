В Симферополе установили боевую машину десанта
Боевая машина десанта (БМД-1) стала частью мемориального комплекса «Честь, Доблесть и Слава» в парке имени Гагарина в Симферополе, сообщили в правительстве Крыма.
Боевая машина десанта (БМД-1) стала частью мемориального комплекса «Честь, Доблесть и Слава» в парке имени Гагарина в Симферополе, сообщили в правительстве Крыма.
По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, БМД-1 спасала жизнь солдатам и офицерам во время разных конфликтов. Десантные подразделения успешно выполняли самые сложные боевые задачи в годы Великой Отечественной войны.
«Памятник представляет собой боевую машину десанта, которая неразрывно связана с
В церемонии открытия мемориального комплекса приняли участие ветераны, юнармейцы, жители Симферополя. Память погибших воинов почтили минутой молчания, к памятнику В. Ф. Маргелову возложили цветы.