Столичная милиция рассказала о мерах по обеспечению правопорядка в Минске 9 мая

Наиболее массовыми из мероприятий, которые пройдут в белорусской столице 9 мая, станут вечерний гала-концерт (21.30−23.00) и праздничный салют (23.00−23.10). Традиционно в местах проведения праздничных мероприятий ожидается большое количество участников и зрителей. В связи с этим столичная милиция будет нести службу по охране общественного порядка в усиленном режиме.

«В целях безопасности места проведения праздничных мероприятий в центральной части города будут огорожены турникетами, а проход будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты, оборудованные как стационарными, так и ручными металлодетекторами. В пунктах пропуска будет производиться видеодокументирование, также система видеонаблюдения будет функционировать в местах проведения праздничных мероприятий», — отметили в ГУВД.

Пропуск граждан к месту проведения утренних акций на площади Победы будет осуществляться через 8 контрольно-пропускных пунктов и 18 пунктов пропуска. В этот день выход граждан на ст.м. «Площадь Победы» будет организован только в сторону пр. Машерова. А при значительном скоплении людей поезда на станции останавливаться не будут.

ГУВД напоминает, что во время проведения массовых мероприятий запрещается: иметь при себе оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, их имитаторы и муляжи, а также предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью; проносить алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, а также иные напитки, за исключением безалкогольных прохладительных напитков в прозрачной пластиковой таре емкостью не более 0,5 л; проносить крупногабаритные вещи; препятствовать работе сотрудников милиции.

К местам массовых мероприятий не допустят лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, а также имеющих при себе запрещенные предметы, перечень которых традиционно разместят на информационных стендах возле каждого КПП.

Особое внимание будет уделяться обеспечению дорожной безопасности и организации дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих участках улично-дорожной сети.

9 мая с 17.00 будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках дорог: по пр. Независимости от ул. Я. Купалы до ул. Козлова; по ул. Захарова от пр. Независимости до ул. Первомайской; по ул. Киселева от пр. Независимости до ул. Красной.

Особое внимание планируется уделить обеспечению безопасности во время салютов в парках Победы, Я. Купалы и М. Горького. В радиусе 350 м от точек расположения салютных установок доступ граждан и движение автотранспорта ограничат. При необходимости движение будет ограничиваться и на других участках улично-дорожной сети.

Ряд изменений и ограничений сотрудники Госавтоинспекции вводят в отношении возможностей стоянки и парковки личных транспортных средств в центральной части города. В ГАИ рекомендуют автовладельцам учитывать данную информацию при выборе маршрута движения и ориентироваться на объездные участки. Зрителям мероприятий имеет смысл воспользоваться услугами метро и наземного общественного транспорта.

Дополнительно правоохранители напоминают о необходимости проявления разумной бдительности: о подозрительных лицах, а также об обнаружении предметов и вещей, оставленных без присмотра, следует незамедлительно информировать органы внутренних дел.

ГУВД просит минчан и гостей города с пониманием отнестись к принимаемым мерам, направленным на обеспечение безопасности и общественного порядка, и соблюдать правила безопасного поведения.