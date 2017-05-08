Футболисты «Ростова» снялись в роликах о героях войны

Начиная с 8 мая футболисты в небольших видеороликах будут рассказывать о героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы южной столицы. Под гитарный аккомпанемент Дмитрий Полоз, Федор Кудряшов, Александр Ерохин, Денис Терентьев и еще несколько игроков поведают основные вехи жизненного пути этих героических людей.

Так в первом ролике Федор Кудряшов рассказывает о политруке роты Ростовского полка народного ополчения Василии Текучеве, который неоднократно отличился в боях на подступах к Ростову.