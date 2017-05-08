Роспотребнадзор предупредил об энцефалите в сыром молоке

«Клещи нападают на мелкий рогатый скот при выпасе на траве. В случае, если клещ инфицирован, вирус может попасть в сырое молоко», — заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве порекомендовали кипятить молоко.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала года не зафиксировано случаев клещевого энцефалита. «В связи с холодной весенней погодой сезон активности клещей в Москве в этом году начался позже обычного. С начала года зафиксировано всего 62 обращения граждан в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей. Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом не зафиксировано»,—говорится в материалах, предоставленных руководителем управления Роспотребнадзора по Москве Еленой Андреевой, к оперативному совещанию властей столицы.

В этом году от клещей обработано уже 284 га городских территорий, включая парки «Сокольники», «Фили», Измайловский лесопарк и другие. Кроме того, в поликлиниках открыты пункты, где можно сделать прививки от клещевого энцефалита.