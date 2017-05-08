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18:52 (мск), источник: Tengrinews

8-летний казахстанский певец завоевал первое место в Сан-Ремо

Юный певец из Уральска Ержан Максим завоевал первое место на фестивале Сан-Ремо в Италии, сообщает «Мой Город».

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8
фотографий
8
фотографий

Мама мальчика Гульмира Алибек рассказала, что петь ее сын начал лет в пять, а с шести лет он стал посещать класс вокала в доме культуры у Дарии Бахытовой.

«Он победитель многих областных и республиканских конкурсов, в том числе конкурса “Бозторғай”. В прошлом году Ержан завоевал главный приз на фестивале “Дельфин Фест” в Батуми, в декабре он участвовал в аналогичном конкурсе в Латвии сразу в нескольких номинациях, где завоевал две золотых и одну серебряную медаль. 3 мая он вживую с симфоническим оркестром театра выступил на фестивале San-Remo junior в Италии. Поддержку нам оказал аким области, он помог найти спонсора на поездку. Итоги огласили 6 мая. Ержан завоевал первое место», — сообщила мама.

На своей странице в Instagram восьмилетний исполнитель опубликовал фрагменты своего выступления, покорившего итальянских слушателей, а также памятные кадры.

Теперь Ержан представит Казахстан на детской версии международного конкурса искусств «Славянский базар» в Витебске.

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