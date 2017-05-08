8-летний казахстанский певец завоевал первое место в Сан-Ремо
Юный певец из Уральска Ержан Максим завоевал первое место на фестивале
Юный певец из Уральска Ержан Максим завоевал первое место на фестивале
Мама мальчика Гульмира Алибек рассказала, что петь ее сын начал лет в пять, а с шести лет он стал посещать класс вокала в доме культуры у Дарии Бахытовой.
«Он победитель многих областных и республиканских конкурсов, в том числе конкурса “Бозторғай”. В прошлом году Ержан завоевал главный приз на фестивале “Дельфин Фест” в Батуми, в декабре он участвовал в аналогичном конкурсе в Латвии сразу в нескольких номинациях, где завоевал две золотых и одну серебряную медаль. 3 мая он вживую с симфоническим оркестром театра выступил на фестивале
На своей странице в Instagram восьмилетний исполнитель опубликовал фрагменты своего выступления, покорившего итальянских слушателей, а также памятные кадры.
Теперь Ержан представит Казахстан на детской версии международного конкурса искусств «Славянский базар» в Витебске.